Bolu’da, hava şartlarının değişkenlik göstermesi sebebiyle olumsuz etkilenen arıcılıkla ilgili konuşan Bolu Arıcılar Birliği Başkanı İsmail Ünalan, “Ülkemizin güneyinde dünyanın yüzde 92’ini üreten çam balı artık yüzde 40 seviyelerine düştü. Çam balının eksikliği bize de yansıdı” dedi.

Bolu’da, küresel ısınmanın etkileri sebebiyle hava şartlarının değişkenlik göstermesi arıcıları olumsuz etkiledi. Ülkenin güneyinde çıkan orman yangınları ve kuzeyindeki selin de etkili olduğu arıcılıkta çam balı üretimi yüzde 50 oranında azaldı. Arıcıların kötü giden şartlara yönelik tedbirler almasını söyleyen Bolu Arıcılar Birliği Başkanı İsmail Ünalan, özellikle her yıl kovanlarda genç arıların kullanılması gerektiğini belirtti.



“Analar her sene değişecek”

Arıcıların yapacakları en önemli şeyin genç arıyla çalışmak olduğunu ifade eden Ünalan, “Dünya bir küresel ısınma yaşıyor. Güneyde yangınlar, kuzeyde sel felaketleri. Bundan en fazla etkilenen canlılar arılar. Fakat en fazla adaptasyon yaşayabilen de arılar. Dolayısıyla burada arıcılara düşen bazı görevler var. Bunları arıcılar mobil şekilde yürütebilirlerse daha az zararla kendimizi kurtarabiliriz diye düşünüyorum. En önemli şey genç arıyla çalışacaklar. Genç anayla çalışacaklar ve her sene anaları değiştirecekler” dedi.



“Dinlenemeyen arının performansı düşüyor”

Ünalan, arıların hava şartları sebebiyle kışın uyuyamadıklarını ve bu yüzden de performanslarının düştüğünü söyleyerek, “Ülkemizin güneyinde dünyanın yüzde 92’ini üreten çam balı artık yüzde 40 seviyelerine düştü. Çam balının eksikliği bize de yansıdı. Biz biraz daha kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü iklimler değiştiği için arı insanın gece uykusu gibidir. Kışın uyuması gerekiyor. Kış mevsiminde soğuklar olmadığı için arı uyuyarak dinlenemiyor. Uyuyamayan ve dinlenemeyen arının bahardaki performansı düşüyor. O yüzden arıların her sene analarını yenilersek genç arının performansı biraz daha yüksek olacağından açığı buradan kapatabilirler. Anaları değiştirmeyen arıcıların ertesi sene bal alma şansı yok denecek kadar az” diye konuştu.

