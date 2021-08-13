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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’dan sel bölgesine yüzlerce powerbank gidecek

İHA

Bolu’dan sel bölgesine yüzlerce powerbank gidecek

Bolu Beldiye Başkanı Tanju Özcan, selden etkilenen Kastamonu’ya yüzlerce adet powerbank göndereceklerini açıkladı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kastamonu’da arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere giden itfaiye ekiplerinin ardından şimdi de selzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda bölgeye cep telefonlarını şarj etmekte kullanılan powerbank göndereceklerini duyurdu.
Yangın, sel gibi felaketlerin yaşanması üzerine geçen ay Belediye Meclisi’nden yardım protokolü yapma yetkisi aldıklarını kaydeden Özcan, “Bu anlamda yangın felaketine maruz kalan Antalya, Bodrum, Marmaris, Manavgat başta olmak üzere birçok belediyeye ayni ve malzeme yardımı, fidan yardımı, gıda yardımı, su yardımı gönderdik. Yine sel felaketi geçiren Arhavi ilçemize, beyaz eşyadan tutun birçok yardımda bulunduk. Komşu illerimiz Bartın, Kastamonu’daki felaketleri üzüntüyle izliyor, izlemekle de kalmıyor oradaki belediye Başkanlarımız ile sürekli istişare halindeyiz. Bizden itfaiye dahil, ilaçlama dahil ne yardım talebinde bulunulursa hepsini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Yüzlerce powerbank’i Kastamonu Belediyemize gönderiyoruz”
Başkan Özcan, bölgeye yüzlerce adet powerbank göndereceklerini söyleyerek, “Afet bölgesinde cep telefonlarının şarj edilmesi ile ilgili sıkıntı var. Bu anlamda bugün yüzlerce powerbank’i Kastamonu Belediyemize gönderiyoruz. Daha önce Manavgat belediyemiz başta olmak üzere bazı belediyelerimize de göndermiştik. Oradaki vatandaşlarımıza bundan sonra da ne katkı verebilirsek Bolu Belediyesi olarak elimizi uzatmaya hazırız. Allah ülkemizi bu tür felaketlerden korusun” ifadelerini kullandı.

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