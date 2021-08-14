Bolu’dan sel bölgesi Bozkurt’a 24 AFAD gönüllüsü yola çıktı

Bolu’da, AFAD gönüllüsü 24 kişi ile 1 arama kurtarma teknisyeni Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine yardım ve destek için yola çıktı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak için Bolu AFAD gönüllüsü 17’si erkek 7’si kadın 24 kişi ile 1 arama kurtarma teknisyeni sabah saatlerinde il müdürlüğü binasında biraraya geldi. Öğrenci, memur ve emeklilerden oluşan AFAD Gönüllüleri gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının ardından sel bölgesinde yapılan çalışmalara yardım ve destek olmak için otobüsle yola çıktı.

“Hem destek olacağız hem de görevimizi yerine getireceğiz”

Bolu'da Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) gönüllüsü Dilek Yıldırım, sel bölgesinde vatandaşlara yardım edip yanlarında olacağı için mutluluğunu ifade ederek, “Çok mutluyum insanlara yardım edeceğim için. Oturup seyretmektense basitte olsa bir şey yapıp yardım etmek istiyorum. Empati yapıyoruz, çok üzülüyoruz. En azından bu şekilde bir yardımda bulunursak üzüntümüz biraz olsun hafifler. Afet bölgesindeki selzede vatandaşlarımızın yanında olursak hem onlara destek olmuş oluruz hem de görevimizi yerine yetirmiş” şeklinde konuştu.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meyandan gelen sel nedeniyle yapılan insani yardım faaliyetlerine destek amacıyla bölgeye giden ekip 18 Ağustos Çarşamba günü Bolu’ya geri dönecek.

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