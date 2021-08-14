Sazan balığı tutma yarışı 6 Eylül’de başlayacak

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Bolu’da, geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle ara verilen Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonunun ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması, 611 Eylül'de Gölköy’de gerçekleştirilecek.

Bolu’da, 13 yıldır devam eden ancak geçtiğimiz yıl korona virüs salgını sebebiyle yapılamayan ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması, 6 Eylül’de Gölköy’de başlayacak. Göl çevresinde 15 ilden gelen 27 takımın yerleştirileceği sazan tutma yarışmasında yaklaşık 100 yarışmacı yer alacak.

6 Eylül’de başlayacak olan sazan tutma yarışması 11 Eylül’de ödül töreniyle sona verecek.

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