Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi

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TEM Otoyolu Bolu geçişinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu geçişi Aşağıkuldan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun’a ev eşyası taşıyan S.U. yönetimindeki 66 FC 475 plakalı Isuzu marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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