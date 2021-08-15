Bolu’dan Kastamonu’ya psikolojik destek

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden etkilenen kişilere destek vermek için psikososyal destek ekibi gönderdi.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek olmak için, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ilçeye 6 kişilik ekip kurdu. Selden etkilenenlere psikososyal destek vermek üzere psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile sosyologdan oluşan 6 meslek elemanı, Kastamonu'ya gönderildi. Ekipler, selden etkilenenlere günlük yaşama daha kısa sürede adapte olabilmeleri için profesyonel destek verecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.