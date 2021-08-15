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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 metrelik doğalgaz kuyusuna düşen teknisyen hayatını kaybetti

İHA

6 metrelik doğalgaz kuyusuna düşen teknisyen hayatını kaybetti

Bolu’da TEM Otoyolunda bir dinlenme tesisinin doğalgaz kuyusuna su motorunu tamir etmek için giren teknisyen, 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinin içerisinde bulunan doğalgaz kuyusundaki su motoru arıza yaptı. Arızayı gidermek için kuyuya giren teknisyen Mazhar Palta (60), dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten kuyunun içine düştü. Palta’nın kuyuya düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Palta, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Palta’nın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AFAD ekiplerinin gaz ölçümü yaptığı tesis güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

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