Bolu’da, 3 metrelik çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da, 3 metrelik çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

İHA

Bolu'da, 3 metrelik çukura düşen inek itfaiye ekipleri tarafından halatla bağlanarak kurtarıldı.

Bolu’da, 3 metrelik çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Bolu’da, 3 metrelik çukura düşen inek itfaiye ekipleri tarafından halatla bağlanarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Çepni köyünde yaşayan Murat Bulut’a ait inek, evin bahçesinde bulunan 3 metrelik çukura düştü. İneğin çukura düştüğünü gören ve kendi imkanlarıyla kurtaramayan Bulut durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çukurda bulunan çinko ve naylon malzemeleri çıkardıktan sonra merdiven yardımıyla çukura indi. Çukurda güçlükle hareket eden ineği halatla bağlayan ekipler, vinç yardımıyla ineği düştüğü yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendisini darp eden şahsı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Kendisini darp eden şahsı tüfekle vurdu
Kavgada kendisini döveni av tüfeğiyle vurdu
YEREL HABERLER Kavgada kendisini döveni av tüfeğiyle vurdu
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: ...
6 metrelik doğalgaz kuyusuna düşen teknisyen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 6 metrelik doğalgaz kuyusuna düşen teknisyen hayatını ...
Bolu’dan Kastamonu’ya psikolojik destek
YEREL HABERLER Bolu’dan Kastamonu’ya psikolojik destek
Bolu düşük riskli iller arasına girdi
YEREL HABERLER Bolu düşük riskli iller arasına girdi
Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
YEREL HABERLER Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
Sazan balığı tutma yarışı 6 Eylül’de başlayacak
YEREL HABERLER Sazan balığı tutma yarışı 6 Eylül’de başlayacak
Bolu’dan sel bölgesi Bozkurt’a 24 AFAD gönüllüsü yola çıktı
YEREL HABERLER Bolu’dan sel bölgesi Bozkurt’a 24 AFAD gönüllüsü yola ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.