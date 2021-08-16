Çukura düşen inek için seferber oldular

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU'da itfaiye ekipleri, 3 metre derinliğindeki çukura düşen ineği halatlara bağladıktan sonra vinçle çekerek kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde, merkeze bağlı Çepni köyünde meydana geldi. Murat Bulut'a ait inek, bahçede otladığı sırada gübre atılması için açılan çukura düştü. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurdan ineği kendileri kurtaramayan köylüler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çukura inerek, ineği halatlarla bağladı. İnek, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu vinçle yukarı çekildi. Kurtarılıp sahibine teslim edilen ineğin yapılan sağlık kontrolünde iyi olduğu belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-08-16 16:01:15



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