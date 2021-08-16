Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da 3 TIR ve 2 hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

DHA

Bolu'da 3 TIR ve 2 hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da, TEM Otoyolu'nda yol çalışmasının olduğu kısımda 3 TIR ile 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.  
Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Yolda, çalışmanın başladığı noktada İstanbul istikametine giden İsmail Şanlı yönetimindeki 16 CYS 20 plakalı soğan yüklü TIR, Şükrü Sevgilioğlu yönetimindeki 78 AAU 628 plakalı demir yüklü TIR, Yaşar Çaylak yönetimindeki TIR ve Yiğit Er yönetimindeki 34 HY 9380 hafif ticari araç ile İdris temiz yönetimindeki 34 BRP 189 plakalı hafif ticari araç kazaya karıştı. Kazada, TIR sürücüleri İsmail Şanlı ve Yaşar Çaylak ile İdris Temiz'in kullandığı hafif ticari araçta bulunan Şermin Temiz, Defne Temiz, Hazal Temiz ve Kuzey Temiz yaralandı. Kazada TIR sürücüleri araçlarında sıkıştı. Sürücüler, itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılabildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. 
YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPALI KALDI 
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve yere saçılan soğanların temizlenmesinin ardından karayolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yoldaki diğer araçların ve saçılan soğanların temizlenmesi için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. 
AYNI YERDE GEÇEN HAFTA 1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 2 KİŞİ YARALANMIŞTI 
Yol çalışmasının olduğu aynı noktada geçen hafta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Yoldaki çalışmanın bu ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-08-16 21:25:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
TEM’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı 5 aracın karıştığı kazada tırlarda sıkışan sürücüleri itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER TEM’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı 5 aracın ...
TEM’de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER TEM’de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ...
Çukura düşen inek için seferber oldular
YEREL HABERLER Çukura düşen inek için seferber oldular
Bolu’da, 3 metrelik çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bolu’da, 3 metrelik çukura düşen ineği itfaiye ...
Kendisini darp eden şahsı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Kendisini darp eden şahsı tüfekle vurdu
Kavgada kendisini döveni av tüfeğiyle vurdu
YEREL HABERLER Kavgada kendisini döveni av tüfeğiyle vurdu
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: ...
6 metrelik doğalgaz kuyusuna düşen teknisyen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 6 metrelik doğalgaz kuyusuna düşen teknisyen hayatını ...
Bolu’dan Kastamonu’ya psikolojik destek
YEREL HABERLER Bolu’dan Kastamonu’ya psikolojik destek
Bolu düşük riskli iller arasına girdi
YEREL HABERLER Bolu düşük riskli iller arasına girdi
Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
YEREL HABERLER Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
Sazan balığı tutma yarışı 6 Eylül’de başlayacak
YEREL HABERLER Sazan balığı tutma yarışı 6 Eylül’de başlayacak
Bolu’dan sel bölgesi Bozkurt’a 24 AFAD gönüllüsü yola çıktı
YEREL HABERLER Bolu’dan sel bölgesi Bozkurt’a 24 AFAD gönüllüsü yola ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.