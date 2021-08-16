Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM Otoyolu´nda motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Abdülsamet Doğan (28) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Abdülsamet Doğan idaresindeki motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yola düşen Abdülsamet Doğan, metrelerce sürüklenerek bariyerin arasında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi Abdülsamet Doğan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan´ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-08-16 21:29:19



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