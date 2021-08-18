Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 1 kilo 48 gram bonzai ve 400 uyuşturucu hapla yakalanan yolcu E.G. (18) gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, bir valizde 1 kilo 48 gram bonzai ve 400 uyuşturucu hap ele geçti. Valizin sahibi E.G. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-08-18 12:44:55
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