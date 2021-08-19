Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü (2)

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KAMYONUN ALTINA DÜŞMÜŞ

Bolu'da, 8 yaşındaki Furkan Çelik'in bisikletiyle kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde küçük Furkan´ın kaldırımdan bisikletiyle giderken dengesini kaybedip, seyir halindeki kamyonun arka tekerleklerine doğru düştüğü görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-08-19 14:48:12



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