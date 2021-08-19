Bolu'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 2 gözaltı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 24 tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu ilinden İstanbul´a seyir halindeki otomobilde tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otomobil sürücüsünü, TEM yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemlerine ait 8 madalyon, 9 yüzük, 4 sikke, 3 hayvan figürlü obje olmak üzere 24 tarihi eser ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi, gözaltına alındı, tarihi eserlere de el koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-08-19 16:06:11
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