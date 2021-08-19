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Bolu'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 2 gözaltı

DHA

Bolu'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 2 gözaltı


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 24 tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu ilinden İstanbul´a seyir halindeki otomobilde tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otomobil sürücüsünü, TEM yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemlerine ait 8 madalyon, 9 yüzük, 4 sikke, 3 hayvan figürlü obje olmak üzere 24 tarihi eser ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi, gözaltına alındı, tarihi eserlere de el koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-08-19 16:06:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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