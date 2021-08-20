Park ettikleri araçlarının plakalarını kapatanlara ceza



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, park yasağı olan yerlerde EDS kameralarına yakalanıp ceza yememek için araçlarının önüne çeşitli eşyalar koyarak plakalarını kapatanlara 551 lira ceza kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları denetimlerde EDS park ihlal sistemlerinin olduğu kesimlerde zaman zaman bazı sürücülerin araçlarının plakalarını değişik materyallerle kapattığını, araçlarının plakasının okunmaması için plaka kısmının önüne malzemeler bıraktığını tespit etti.

Yapılan kontrollerde farklı sokaklarda araçlarının plakalarının önüne değişik malzemeler koyan 4 sürücüye 'tescil plakalarının okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak' maddesinden 551 lira idari para cezası uygulandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-08-20 12:58:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.