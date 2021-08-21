Cezaevindeki arkadaşlarının evine pencereden giren 2 kişiye gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, cezaevindeki arkadaşlarının evine pencereden giren 2 kişi hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı.
Sağlık Mahallesi Gürol Sokak'ta yaşayan ve şu anda cezaevinde olan A.K.´nın evine pencereden 2 kişinin girdiğini gören komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, adrese sevk edildi. Gelen ekipler, G.T. ve K.S.´yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-08-21 15:58:33
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