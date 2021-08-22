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Anadolu Parsı unvanı için 2 bin 499 metrelik Köroğlu Dağı’na tırmandı

İHA

Anadolu Parsı unvanı için 2 bin 499 metrelik Köroğlu Dağı’na tırmandı

Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti olan Erdek Cennet, Anadolu Parsı unvanı için “81 il 81 Zirve Solo Tırmanış” projesi kapsamında 23’üncü durağı olan 2 bin 499 metre yükseklikteki Köroğlu Dağı’na tırmandı.
Türkiye'nin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, kendisinin geliştirdiği ‘81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' projesini sürdürüyor. Cennet, projesi kapsamında 23’üncü tırmanışını Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde bulunan 2 bin 499 metrelik Köroğlu Dağı’nın zirvesine yaptı.
Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, “Projemin amacı 81 ilimizdeki en yüksek dağların zirvelerine solo tırmanışlar yapılması yönünde. Bizim ülkemizde dağlara çıkılıp da verilecek bir unvan olmadığı için bunu 81 ilin zirvelerine çıkan solo alpinistlere Anadolu Parsı unvanı verilmesine yönelik bir proje. Şu anda 23’üncü ilim Bolu. 23’üncü zirvem Köroğlu Dağı. 2 bin 499 metre irtifayla gerçekleştirdim. Çıkışım ortalama 4 saat sürdü. Kıbrıscık ilçesinden araçla rota başlangıç noktasına ulaştım. Oradan tırmanış yaparak zirve gerçekleştirdim” dedi.

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