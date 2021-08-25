20 kilo esrar ve ruhsatsız tabancayla yakalandı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM Otoyolu´nda polisin yaptığı operasyonda, 20 kilo 600 gram esrar ve ruhsatsız tabancayla yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul´a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç, TEM´de kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 70 paket halinde 20 kilo 600 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.E. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-08-25 12:48:31



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