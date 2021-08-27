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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye bütçesiyle yapılan ilk caminin temeli atıldı

İHA

Belediye bütçesiyle yapılan ilk caminin temeli atıldı

Bolu’da, belediye bütçesiyle yapılan ve modern mimarisiyle dikkat çeken “Zübeyde Hanım Camii”nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Bolu Belediyesi tarafından Borazanlar Mahallesi’nde inşasına başlanılan farklı ve modern mimarisiyle dikkat çeken 600 kişi kapasiteli “Zübeyde Hanım Camii’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve törene katılanlar, yeni caminin temeline ilk betonu dualarla eşliğinde döktüler. Ayrıca, Zübeyde Hanım Camii belediye bütçesiyle yapılan ilk ve tek cami olma özelliğini de taşıyor.
“Gecemizi gündüzümüze kattık”
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu hayırlı hizmeti hayata geçirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “Hayırlı ve mübarek Cuma gününe hoş geldiniz dileklerimle başlamak istiyorum. Bugün çok heyecanlıyım gerçekten. Hazreti Peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuş; ‘Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi fitneler ortalığı kaplayacaktır.’ İşte biz bu hadisi şeriften yola çıkarak bu camimizi, bu hayırlı hizmeti Bolumuza hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek için gecemizi gündüzümüze kattık” dedi.
“Türkiye’de ilk”
Caminin özelliğinden de bahseden Başkan Özcan, “2012’de değişen yasalardan sonra belediye imkanları ile ve ihalesi ile gerçekleştirilen ilk camiyi yapacağız. Bundan önce Türkiye genelinde değişik siyasal parti üyesi başkanları camilere katkı yaptı. Ama bu caminin özelliği Türkiye’de ilk olacak olması. Biz bunun için tüm hazırlığımızı yaptık, kaynağını da hazırladık, ihalesini de yaptık. Bir de valiliğimizden bir izin istedik. Dedik ki, “Cami yaptırmak sevap, bu sevaba bütün vatandaşlarımız nail olabilsin.” Sağolsun valiliğimiz de bize izin verdi. 3 bankada hesap numarası açıldı. Bizim amacımız vatandaşımız 1 lira yardım yapsın, 5 Lira yardım yapsın. O da bu sevaba nail olsun istedik. Bu düşünce ile bankalarda hesaplar açtık. O hesaplarda toplanan paralar valiliğin denetiminde” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Aslahaddin Cami imamı Mustafa Akyaman tarafından Kur’anı Kerim tilaveti okundu. Kur’an tilavetinin ardından yapılan dua sonrasında protokol üyeleri sahneye çıkarak temel atımı için butona bastı.

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