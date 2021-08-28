Tomruk yüklü kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Bolu’da D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde önünde ilerleyen tomruk yüklü kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ensar Sezgin idaresindeki 34 TJ 3114 plakalı otomobil önünde ilerleyen Şenol Ceyhan yönetimindeki 14 NA 301 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sağ kısmı tamamen hurdaya dönen otomobildeki yaralı yolcu Meryem Sezgin araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan kısa sürede çıkarılan yaralı Meryem Sezgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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