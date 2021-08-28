Bolu’da, 2 büfeyi soyan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bolu’da, farklı tarihlerde 2 büfeden toplam 7 bin lira para ve tekel ürünleri çaldıkları tespit edilen 2’si çocuk 5 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sümer ve Dağkent mahallerinde bulunan 2 farklı büfeden toplam 7 bin lira para ve tekel ürünleri çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızlık yapan 2’si çocuk 5 kişinin eşgalleri ve olay yerlerinden ayrıldıkları araç tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin yaşadıkları yerlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda E.T. (20), M.K. (29) ve E.C. (18) ile 2 çocuk yakalandı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden E.T. (20), M.K. (29) ve E.C. (18) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.