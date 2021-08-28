Bolu'da 2'si çocuk 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da farklı tarihlerde iki büfeden toplam 7 bin lira para ile tekel ürünleri çaldıkları tespit edilen 2'si çocuk, 5 şüpheli yakalandı.
Sümer ve Dağkent mahallerinde iki farklı büfeden toplam 7 bin lira para ile tekel ürünleri çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık yapan 2'si çocuk 5 kişinin eşkalleri ile olay yerlerinden ayrıldıkları araç tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda E.T. (20), M.K. (29) ve E.C. (18) ile 2 çocuk yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-08-28 14:59:40
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