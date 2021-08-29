Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilci akınına uğradı

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Bolu’nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı güzel havayı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı’nda tatillerini yeşilliğin içinde geçirmek isteyen tatilciler, güneşli havada göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadılar. Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardılar.

Ailesiyle birlikte hafta sonu tatili için Bursa’dan gelen Harun Çidem, “Gerçekten çok güzel bir yer. Sık sık Bolu’ya geliyorum. Her geldiğimde de Gölcük’e çıkmak istiyorum çünkü burası manzarasıyla, doğasıyla mükemmel bir yer. Herkese buraya gelmeyi tavsiye ediyorum” dedi.

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