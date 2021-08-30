30 Ağustos Zafer Bayramı’nda komandolar caddeleri inletti

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Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamalarında 2’inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların tören geçişi renkli görüntülere sahne olurken mavi bereliler marşlarla caddeyi inletti.

Bolu’da, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99’uncu yıl dönümü Anıtpark’ta Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Anıtpark’ta düzenlenen tören sonrası Kent meydanında devam eden kutlamalarda öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye’nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2’inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Sis bombaları altında yürüyen mavi bereliler törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Komandoların marşlarla geçişi sırasında vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Mavi berelilerin marşlarla geçişi caddeyi inletti.

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