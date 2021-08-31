CHP’li genç başkan 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

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Bolu’nun Mudurnu ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman (22), yaşadığı binanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi'ndeki 3. Etap TOKİ konutlarında yaşayan CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman (22), yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü. Duman’ın düştüğünü fark eden yakınları ve mahalledeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Duman, tedavisi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Genç başkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Duman’ın düştüğü bölgede polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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