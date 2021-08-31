Komşularının kedi beslemesine sinirlendi, kedi kulübesini tekmeleyerek parçaladı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, bir kişi, apartmandaki komşularının bina dışında beslediği kediyi ardından da kulübesini tekmeleyerek parçaladı. Kadınlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, tepki gösterdi.

Umutkent Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan kişi, iddiaya göre hayvanseverlerin beslediği kediyi tekmeledi. Bu sırada bina dışında bulunan kadınlar, kediye neden tekme attığını sordu. Bu kişi, "Atarım ben. Sen kimsin. Burası babanın yeri değil. Kaldır bunu buradan" diyerek kedi kulübesini tekmeleyerek parçaladı, ardından da o kadınlara küfredip kedi kulübesini parçaladı. O anlar kadınlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kadınların tepki gösterdiği kişi, kediler için bırakılan mamaların etrafı pislettiğini bir daha bu bölgede kedi görürse yine aynısını yapacağını söyledi. Mahalleli bu kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-08-31 17:02:46



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