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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlardan Başkan Özcan’a siyah çelenkli protesto

İHA

Kadınlardan Başkan Özcan’a siyah çelenkli protesto

Bolu’da, çocuğu olmayan bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlattıktan sonra tepki çeken Başkan Özcan, bir grup kadın tarafından belediye binasına siyah çelenk bırakılarak protesto edildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sosyal medya programında, sunucunun “mizahi bir anınız var mı?” sorusuna, çocuğu olmayan bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlattı. Özcan’ın anı olarak anlattığı diyalog vatandaşlar tarafından sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.

“Evlat hasreti çeken anneler adına çok incindim”
Bolu’da bir grup kadın Bolu Belediyesi binası önüne üzerinde “Tüm kadınlar adına Tanju Özcan’ı kınıyoruz” yazılı siyah çelenk bırakarak Başkan Özcan’ı protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan Emine Erdal, “Bugün buraya maalesef Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kadınlık onurunu zedeleyen, mide bulandıran imalı ve alaycı sözleri nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Söylemleri ve davranışlarıyla bir çok kez güzelim şehrimizin adını ülke gündemine layık olmadığı şekliyle taşıyan Özcan, bizleri bir kez daha utandırmayı başarmıştır. Evlat hasreti çeken anneler adına çok incindim. Kadınlar adına çok incindim. Tanju Özcan’ın katıldığı youtube kanalındaki programı izlerken tesettürlü bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istemesiyle ilgili anısını anlatırken surat ifadesinden de inanın bir kadın olarak çok incindim” dedi.

“Çok sıkıldık”
Tanju Özcan’ın yaptığı açıklamalardan çok sıkıldıklarını ifade eden Erdal, “Ulusal basına çıkma çabası yüzünden ormandaki ayıyı, sığınmacının suyunu, şimdi de kadınların gururunu kullanmasından çok sıkıldık. Yıllardır bu kadın tesettürlü, bu kadın tesettürsüz ayrımcılığından da çok sıkıldık. Kadın üzerinden yapılan her türlü alay, aşağılama ve taciz içeren imalardan da çok sıkıldık. Keşke sosyal, siyasal ve ekonomik alanda kadın erkek yerine insan olmak kavramını kullanabilseydik. Keşke kadın ve erkek olabilmeyi aile içine bırakabilseydik. Abant’ı Yedigöller’i, Gölcük’ü, Esentepe’si, kaya evleri, kaplıcaları, hanları hamamları ile anılan Akşemsettin diyarı şehrim uzun zamandır hak etmediği şekilde anıldığı için çok üzgünüm. Sayın başkanın görevi şehrimizi geldiği noktadan daha da ileriye taşımak olmalıdır. Kendisini şahsım adına, tüm kadınlar adına ama en çok da anısına konu olan kadın adına kınıyorum” şeklinde konuştu.

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