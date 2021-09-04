Avukat Nurfer'in organları 5 kişiye umut oldu



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da aracında beyin kanaması geçirip tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Avukat Nurfer Akgül'ün (38) organları, 5 kişiye umut oldu.

Ankara'da avukatlık yapan 2 çocuk annesi Nurfer Akgül, 2 gün önce Bolu'dan otomobiliyle geçerken rahatsızlandı. Aracını yol kenarına çeken Akgül, 112'yi arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akgül'ün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Akgül´ün, iki sonra beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Akgül´ün bir yıl önce organlarını bağışladığı belirlendi. Bunu öğrenen ailesinin de isteği ile Akgül'ün kalbi, akciğeri, karaciğeri ve iki böbreği, ameliyatla alınarak 5 hastaya nakledilmek üzere farklı illere gönderildi.

Akgül'ün cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Ankara'nın Gölbaşı ilçesine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-09-04 16:35:46



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