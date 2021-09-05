Hibrit tohumlu domatesler çürüdü, yerli tohumlular büyüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hibrit tohumlu domatesler çürüdü, yerli tohumlular büyüdü

DHA

Hibrit tohumlu domatesler çürüdü, yerli tohumlular büyüdü


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Belediyesi'ne bağlı Köroğlu Tarım Kooperatifi'nce deney amaçlı hem hibrit hem de yerli tohum kullanılarak domates yetiştirildi. Hibritten yetiştirilenler hastalık nedeniyle çürürken, yerli tohumla yetişen domatesler büyüdü. Kooperatifin Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi İlknur Özkök Kaşıkçı, çalışma ile yerli tohumların hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. 
Bolu Belediyesi'ne bağlı Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Berk Mahallesi mevkisindeki fidanlık alanda hibrit tohumlarla üretilen domates yetiştirmeye başladı. 400 dönümlük bir alanda ekim yapıldı. Birbirine yakın alanda yetiştirilen domatesler ilaç kullanılmadan organik olarak yetiştirildi. Ancak hibrit tohumlu domateslere mildiyö hastalığı bulaştı. Hastalık nedeniyle domatesler karararak çürüdü. Yerli tohumlarla üretilen domateslere ise herhangi bir hastalık bulaşmadı ve sağlıklı şekilde yetişti. Deney sonucunda yerli tohumların hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu ortaya çıktı. 
'HEPSİNE AYNI SULAMA VE GÜMRELEMEYİ YAPTIK'
Köroğlu Kooperatifi Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi İlknur Özkök Kaşıkçı, deney amaçlı yaptıkları çalışma ile ilgili "Köroğlu Kooperatifi olarak 400 dönümlük alanda bir ekim yaptık. Bu ekimlerde de denemeler yapıyoruz. Denemelerin bir kısmında hibrit tohum ve bir kısmına da yerli tohum kullanarak domates yetiştirdik. Hibrit domateslerin hastalıklara daha az dayanıklı olduğunu gördük, yerli domateslerin daha çok dayanıklı olduğunu gördük. Bunlara tamamen aynı uygulamaları yaptık. Zaten ürünlerimizi organik tarımla üretiyoruz. Hepsine aynı sulama ve gübrelemeyi yaptık. Bu çalışmaları yapmaktaki amacımız; tarımdaki girdilerin azalmasını sağlamak. Bu yüzden böyle denemeler yapıyoruz" diye konuştu. 
'MECBUREN UYGULAMAK ZORUNDA KALIYORUZ'
Kaşıkçı, şunları söyledi: "Organik tarımda mantar hastalığına karşı odun külü uygulaması yaptık ve ısırgan otu suyu yaptık. Büyük tarlalarda ve dönümlerde çok zor olur diye düşünülebilir. Ancak en ucuz tarım ilacı 40 liradan başlıyor. Biraz işçiliğini fazla yaparak, daha az maliyetle tarım yapılabileceğini gösterdik. Domateslerde mildiyö hastalığı oldu. Hibrit domatesler büyük ölçüde zarar gördü. Hem yaprakları hem de domatesler zarar gördü. Neden hibrit ekiyoruz? Daha çok verim almak için. Ancak hastalandığı zaman ürün kaybı ortaya çıkıyor. Buradan da sonuç olarak hibrit üretim yapıldığında bunun ilacını da vermek zorunda kaldığınız ve gübreleme yapmak gerektiği de ortaya çıktı. Hibrit üretimde bu şekilde bir gözlem yapmış olduk. İlaç ve gübreyi mecburen uygulamak zorunda kalıyoruz."FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-09-05 11:48:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avukat Nurfer'in organları 5 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER Avukat Nurfer'in organları 5 kişiye umut oldu
Bolu’da, 2 katlı ahşap ev ve ahır alev alev yandı
YEREL HABERLER Bolu’da, 2 katlı ahşap ev ve ahır alev alev yandı
Bolu’da, hayatını kaybeden genç kadının organları 5 kişiye hayat oldu
YEREL HABERLER Bolu’da, hayatını kaybeden genç kadının organları 5 ...
Jandarma ekipleri devriye sırasında buldukları yaralı kuşu etle besledi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri devriye sırasında buldukları yaralı ...
Kaçak cep telefonu satan işyerlerine operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak cep telefonu satan işyerlerine operasyon: 3 ...
TEM'de kaçak ürünlerle yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER TEM'de kaçak ürünlerle yakalanan şahıs gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.