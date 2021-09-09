

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM yolunda TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki anne ile kızı yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolunun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Halil Kargün yönetimindeki 41 RD 198 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Rıfat Yazıcı'nın kullandığı 67 ABH 411 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Raziye Kargün ve kızı Mervenur Kargün yaralandı. Araçların sürücüleri ile hafif ticari araçtaki 1 kadın ve 2 çocuk ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan küçük bir kız çocuğu da kazanın şokuyla ağladı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-09-09 20:52:13



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