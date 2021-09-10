Orman işçisi kestiği ağacın altında hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman işçisi kestiği ağacın altında hayatını kaybetti

İHA

Orman işçisi kestiği ağacın altında hayatını kaybetti

Bolu’da ormanlık alanda kestiği ağacın üzerine devrildiği 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Olay, dün Gerede Yumrutaş Çapak Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çapak Deresi mevkiinde orman kesim işinde çalışan Ahmet Elik, daha önceden keserken yıkılmayan ağacın olduğu alanda çalışmaya başladı. Bu sırada daha önceden kesilen ağaç, Elik’in üzerine devrildi. Elik’in ağacın altında kaldığı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Elik'in cansız bedeni, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı
TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı
YEREL HABERLER TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı
TEM’de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı
TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki anne- kız yaralandı
YEREL HABERLER TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki anne- kız ...
KOM ekipleri okul önlerinde önlemleri arttırdı Uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek için önlem alındı
YEREL HABERLER KOM ekipleri okul önlerinde önlemleri ...
Kovalamacada yakalanan baz istasyonu hırsızı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kovalamacada yakalanan baz istasyonu hırsızı adliyeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.