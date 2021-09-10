Bolu'da UMKE'den gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, 4 ilden 20 kursiyer ve 15 eğitmenin katıldığı UMKE kurtarma tatbikatı, nefes keserken, gerçeği aratmadı.
Bolu'da Karabük, Zonguldak ve Bartın'dan gelen 20 kursiyere temel medikal kurtarma eğitimi verildi. Senaryo gereği kaza sonrası araçtan kurtarma ve göçük altından kurtarma yapılırken, orman alanında yüksekten düşme olayına müdahale edildi. Ekipler, gerçeği aratmayan performansla yaralılara müdahale etti. 15 eğitmen tarafından verilen eğitimler kapsamında tatbikatların 5 gün süreceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-09-10 15:48:00
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