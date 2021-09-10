Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biz sapık mıyız?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biz sapık mıyız?

DHA

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biz sapık mıyız?


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, katıldığı bir programda sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan bir kadınla ilgili anlattığı anısıyla tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, "Benim genç kızım yarın Bolu Belediyesi´ne iş istemeye gitti, bunu nasıl algılayacaksın bre mübarek ya? Yani o genç kızı senin makamına iş istemeye ben nasıl göndereceğim?" diyerek tepki gösterdi. Tanju Özcan ise "Biz sapık mıyız? 2,5 yıldır kendisi belediyeye gelmiş de başına kötü bir şey mi gelmiş bir kadın milletvekili olarak" diye cevap verdi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda, sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlattı. Özcan'ın anlattığı bu anısına AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın tepki gösterdi.
AK PARTİ'Lİ ARZU AYDIN: GENÇ KIZIMI SENİN MAKAMINA İŞ İSTEMEYE NASIL GÖNDERECEĞİM?
AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Tanju Özcan'a tepki gösterdi. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Arzu Aydın, "Bunu artık kadın olarak da düşünmeyin. Bunu lütfen anneniz olarak düşünün. Bu laf annenize gitmiş olabilir. Benim genç kızım oraya gitmiş olabilir. Benim genç kızım yarın Bolu Belediyesi´ne iş istemeye gitti, bunu nasıl algılayacaksın bre mübarek ya? Yani o genç kızı senin makamına iş istemeye ben nasıl göndereceğim? Nasıl algılayacaksın? Bunu kardeşiniz olarak düşünün, teyzenin, ananız, bacınız. Böyle bir şey var mı? Kadını ve AK Parti'li kadını konumlandırdığı o yeri sanki kamufle ediyor ama bu böyle bir şey değil. Kadın üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçsin" diye konuştu.
ÖZCAN, AYDIN'A CEVAP VERDİ
Arzu Aydın'ın kendisine yönelik sözlerinin ardından Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan da bir basın açıklaması düzenledi. Arzu Aydın'ın sözlerine cevap veren Özcan, "Kadın üzerinden siyaset yapma´ demek ne demek ya. Üstelik şu kardeşinizi hepiniz tanıyorsunuz uzun yıllardır. Ben kadınlarla ilgili siyasette hep pozitif ayrımcılık yaptım. Kadınların siyasette daha çok söz sahibi olabilmesi için. Herhalde Türkiye´de benden fazla mücadele eden erkek siyasetçi de yoktur. Ama bu hanımefendi bunların hiçbirini bilmez gibi, artık haddini de aşan bir şekilde, ne diyor, `Genç kızı makamına iş isteyeme nasıl göndereceğim?´ Ne demektir bu ya? Bir, çocuklarımıza, gençlerimize iş bulmak hükümet olarak sizin göreviniz. İki, burada 20 binin üzerinde iş başvurusu var. Ben her gün onlarca kadınla görüşüyorum. Genç kızımızla görüşüyorum. Ne demektir bu ya? Biz sapık mıyız? Benim özür dilediğim bir gafımdan dolayı kadın bizi resmen sapık yerine koyuyor. Bolu halkı adına ayıplıyorum. Ben burada binlerce insanla görüşüyorum. Üstelik 2,5 yıldır kendisi belediyeye gelmiş de başına kötü bir şey mi gelmiş bir kadın milletvekili olarak" dedi.DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-09-10 19:00:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok
Eski sevgilinin akıllara durgunluk veren planı Eski sevgilisine ve arkadaşına yaptıkları şoke etti
YEREL HABERLER Eski sevgilinin akıllara durgunluk veren planı Eski ...
UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan tatbikat
17 yıllık husumetlisi bacanağını öldüren şahsa müebbet hapis
YEREL HABERLER 17 yıllık husumetlisi bacanağını öldüren şahsa ...
Bolu'da UMKE'den gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Bolu'da UMKE'den gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı
Bacanak cinayeti sanığı: İç güveyisiydim, 17 yıldır hak etmediğim şeyleri yaşattı
YEREL HABERLER Bacanak cinayeti sanığı: İç güveyisiydim, 17 yıldır ...
İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisine dehşeti yaşattı
YEREL HABERLER İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisine dehşeti ...
Orman işçisi kestiği ağacın altında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Orman işçisi kestiği ağacın altında hayatını kaybetti
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı
TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı
YEREL HABERLER TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı
TEM’de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı
TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki anne- kız yaralandı
YEREL HABERLER TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki anne- kız ...
KOM ekipleri okul önlerinde önlemleri arttırdı Uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek için önlem alındı
YEREL HABERLER KOM ekipleri okul önlerinde önlemleri ...
Kovalamacada yakalanan baz istasyonu hırsızı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kovalamacada yakalanan baz istasyonu hırsızı adliyeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.