Boluspor, 14 yeni oyuncuyla transfer dönemini kapattı Boluspor’dan 5’i kiralık 29 oyuncu ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, kadrosuna kattığı 14 yeni oyuncuyla transfer dönemini kapatırken, 5’i kiralık 29 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig takımı Boluspor, 20212022 sezonu yaz transfer dönemini kadrosuna kattığı 4’ü yabancı 14 yeni oyuncuyla kapattı. Yeni sezona puansız başlayan ve çıktığı 2 maçtan da mağlup ayrılan Boluspor, Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde kadrosuna kattığı yeni futbolcularla sezonu üst sıralarda tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sezona deplasmanda başlayan ve ilk maçında Balıkesirspor’a 10 mağlup olan kırmızıbeyazlılar, BAY geçtikleri ikinci haftanın ardından Tuzlaspor’dan da 31’lik mağlubiyetle döndü. Evinde ilk maçına TFF1. Lig'in 4. haftasında Kocaelispor’la çıkacak olan Boluspor, sezonun ilk 3 puanını almak için mücadele edecek.

Kırmızıbeyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon forma giyen 24 oyuncusuyla çeşitli sebeplerden dolayı yollarını ayırdı. Yeni sezona yeni bir takımla başlayan Boluspor, 5 futbolcusunu da kiralık olarak gönderdi.

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