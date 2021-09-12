TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Kocaelispor: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Kocaelispor: 0

İHA

TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Kocaelispor: 0

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporKocaelispor karşılaşması ev sahibi takımın 20’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar
2. dakikada Kassongo’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Alican Özyürek’in sert şutunda top ağlara gitti. 10
18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Benhur Keser’in sert şutu kaleci Selmani’de kaldı.
41. dakikada Zahit Çınar’ın ceza sahası içinde verdiği pasta topla buluşan Kassongo’nun şutunda top ağlara gitti. 20
48. dakikada Bregu’nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kassongo’nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Novak'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Muhammet Yumak xx, Göktuğ Hazar Erel xx
Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Bregu xx (Arda Köksal dk. 84 ?), Roshi xx, Eray Ataseven xx (Novak dk. 58 xx), Zahit Çınar xx, Ali Keten xx (Emin Bayram dk. 74 xx), Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xxx (Tugay Kaçar dk. 58 xx), Kassongo xxx
Yedekler: Ömer Alıcı, Odah, Hakan Bilgiç, Talha Erdoğan, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Musa Nizam xx, Atila Turan xx, Omolo xx (Diogo dk. 74 xx), Semih Karadeniz xx, Mehmet Taş xx, Yılmaz Özeren xx (Kubilay Yavuz dk. 37 xx), Mandjeck xx, Pereira xx (Segura dk. 46 xx), Benhur Keser xx (Mevlüt Erdinç dk. 46 xx), Bahattin Köse xx (Ndlovu dk. 46 xx)
Yedekler: Doğukan Kaya, Mevlüt Çelik, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir,
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Alican Özyürek (dk. 2), Kassgongo (dk. 41) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Ali Keten, Zahit Çınar (Boluspor), Omolo (Kocaelispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boluspor, 14 yeni oyuncuyla transfer dönemini kapattı Boluspor’dan 5’i kiralık 29 oyuncu ayrıldı
YEREL HABERLER Boluspor, 14 yeni oyuncuyla transfer dönemini ...
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biz sapık mıyız?
YEREL HABERLER Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biz sapık mıyız?
Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok
Eski sevgilinin akıllara durgunluk veren planı Eski sevgilisine ve arkadaşına yaptıkları şoke etti
YEREL HABERLER Eski sevgilinin akıllara durgunluk veren planı Eski ...
UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan tatbikat
17 yıllık husumetlisi bacanağını öldüren şahsa müebbet hapis
YEREL HABERLER 17 yıllık husumetlisi bacanağını öldüren şahsa ...
Bolu'da UMKE'den gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Bolu'da UMKE'den gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı
Bacanak cinayeti sanığı: İç güveyisiydim, 17 yıldır hak etmediğim şeyleri yaşattı
YEREL HABERLER Bacanak cinayeti sanığı: İç güveyisiydim, 17 yıldır ...
İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisine dehşeti yaşattı
YEREL HABERLER İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisine dehşeti ...
Orman işçisi kestiği ağacın altında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Orman işçisi kestiği ağacın altında hayatını kaybetti
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı: 13 yaralı
TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı
YEREL HABERLER TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.