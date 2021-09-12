TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Kocaelispor: 0

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TFF 1. Lig’in 4. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporKocaelispor karşılaşması ev sahibi takımın 20’lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar

2. dakikada Kassongo’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Alican Özyürek’in sert şutunda top ağlara gitti. 10

18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Benhur Keser’in sert şutu kaleci Selmani’de kaldı.

41. dakikada Zahit Çınar’ın ceza sahası içinde verdiği pasta topla buluşan Kassongo’nun şutunda top ağlara gitti. 20

48. dakikada Bregu’nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kassongo’nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Novak'ın şutunda top az farkla auta çıktı.



Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Muhammet Yumak xx, Göktuğ Hazar Erel xx

Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Bregu xx (Arda Köksal dk. 84 ?), Roshi xx, Eray Ataseven xx (Novak dk. 58 xx), Zahit Çınar xx, Ali Keten xx (Emin Bayram dk. 74 xx), Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xxx (Tugay Kaçar dk. 58 xx), Kassongo xxx

Yedekler: Ömer Alıcı, Odah, Hakan Bilgiç, Talha Erdoğan, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Musa Nizam xx, Atila Turan xx, Omolo xx (Diogo dk. 74 xx), Semih Karadeniz xx, Mehmet Taş xx, Yılmaz Özeren xx (Kubilay Yavuz dk. 37 xx), Mandjeck xx, Pereira xx (Segura dk. 46 xx), Benhur Keser xx (Mevlüt Erdinç dk. 46 xx), Bahattin Köse xx (Ndlovu dk. 46 xx)

Yedekler: Doğukan Kaya, Mevlüt Çelik, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir,

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Alican Özyürek (dk. 2), Kassgongo (dk. 41) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Ali Keten, Zahit Çınar (Boluspor), Omolo (Kocaelispor)

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