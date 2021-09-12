Beypiliç Boluspor - Kocaelispor: 2-0

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) - STAT: Atatürk

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xxx), Muhammet Yumak (xxx), Göktuğ Hazar Erel (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)Mehmet Zahit (xxxx), Fethi (xxx), Ali (xxx)(Dk.74 Emin xx), Abdurrahim (xxx), Roshi (xxx), Eray (xxx)(Dk.57 Novak xxx), Abdurrahman (xxx), Bregu (xxx)(Dk.83 Arda Köksal), Bertu Alican (xxx)(Dk.57 Tugay xxx), Kassongo (xxxx)

KOCAELİSPOR: İsmet (x)Semih (xx), Mehmet (xx), Musa (x), Atila (xx), Omolo (xx)(Dk.74 Coelho x), Mandjek (xx), Yılmaz (x)(Dk.37 Kubilay x), Pereira (xx)(Dk.46 Cabezaz xx), Benhur (xx)(Dk.46 Mevlüt xx), Bahattin (xx)(Dk.46 Ndlovu x)

GOLLER: Dk.2 Bertu Alican, Dk.40 Kassongo (Beypiliç Boluspor)

SARI KARTLAR: Ali, Mehmet Zahit (Beypiliç Boluspor), Omolo (Kocaelispor) Beypiliç Boluspor, TFF 1. Lig'de kendi evinde rakibi Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

2´nci dakikada Kassongo´nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bertu Alican´ın sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

18´inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Benhur Keser´in sert şutu kaleci Selmani´de kaldı.

41´inci dakikada Zahit Çınar´ın ceza sahası içinde verdiği pasta topla buluşan Kassongo´nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

48´inci dakikada, Bregu´nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kassongo´nun kafa şutunda top az farkla dışarı çıktı.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-09-12 19:22:36



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