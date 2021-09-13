Jandarma trafik ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma trafik ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

İHA

Jandarma trafik ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Bolu’da okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte jandarma trafik ekipleri, bir yandan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi vererek bir yandan da servis araçları üzerinde denetim yaptı.
Bolu’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri pandemi sebebiyle ara verilen trafik eğitimlerine öğrencilerin okullarına kavuşmasıyla birlikte yeniden başladı. Ekipler, Çaydurt Alıçören ve Çaydurt Çimento İlkokulunda trafik güvenliğini konusunda farkındalık düzeyini artırmak amacıyla öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere karşıdan karşıya geçiş kuralları, araç içerisinde yapacakları seyahatlerinde çocuk koltuğuna oturup emniyet kemeri kullanmaları, trafik lambaları, trafiğe kapalı alan, oyun alanları konularında bilgilendirmeler yapıldı.
Servis araçlarının kontrollerinin de yapıldığı eğitimde, öğrencilere bilgilendirici broşürler ve boyama kitapları dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boluspor - Kocaelispor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Bu galibiyet bize moral oldu” Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay: “İyi çalıştıramadık ve maça iyi hazırlayamadık”
YEREL HABERLER Boluspor - Kocaelispor maçının ardından Boluspor ...
Beypiliç Boluspor - Kocaelispor: 2-0
YEREL HABERLER Beypiliç Boluspor - Kocaelispor: 2-0
TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Kocaelispor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Kocaelispor: 0
Boluspor, 14 yeni oyuncuyla transfer dönemini kapattı Boluspor’dan 5’i kiralık 29 oyuncu ayrıldı
YEREL HABERLER Boluspor, 14 yeni oyuncuyla transfer dönemini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.