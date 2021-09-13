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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kargo aracında binlerce kaçak sigara ve sigara kağıdı yakalandı

İHA

Kargo aracında binlerce kaçak sigara ve sigara kağıdı yakalandı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin kargo aracına yaptıkları operasyonda 56 bin 645 paket kaçak sigara sarma kâğıdı, 470 paket kaçak sigara ve 13 paket kaçak aromalı tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir kargo aracında kaçak sigara ve sigara kağıdı taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler il sınırına girdiği tespit edilen kargo aracını TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 56 bin 645 paket kaçak sigara sarma kâğıdı, 470 paket kaçak sigara ve 13 paket kaçak aromalı tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, kargo aracı sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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