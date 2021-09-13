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Tavuk kanadına rağbetin azalması fiyatları yarıya indirdi Mangal yasakları tavuk kanadı fiyatlarını etkiledi

İHA

Tavuk kanadına rağbetin azalması fiyatları yarıya indirdi Mangal yasakları tavuk kanadı fiyatlarını etkiledi

Bolu’da mangal yasaklarıyla birlikte rağbetin azaldığı tavuk kanadı fiyatları yarıya düştü.
Türkiye’nin beyaz et ihtiyacının yüzde 25’inin karşılandığı Bolu’da pandemi ve orman yangınları sebebiyle getirilen mangal yasakları yaz aylarında 45 liraya kadar çıkan tavuk kanadı fiyatlarını etkiledi. Piknikçilerin en çok tercih ettikleri beyaz et ürünü olan tavuk kanadına rağbetin azalması, fiyatları 25 liraya kadar indirdi. Beyaz et üreticisi Mustafa Aksoy, mangal yasaklarının tavuk kanadına olan ilgiyi azalttığını ve bunun da fiyatlara düşüş olarak yansıdığını ifade ederek, “Tavukçuluk sektörü dönemsel olarak parça ürünlerin değişimine maruzdur. Yaz aylarında mangalların daha fazla olması dolayısıyla kanat bir mangal ürünüdür. Arz talep uygulaması, serbest piyasa uygulaması bizim sektörümüzün vazgeçilmezidir. Hangi ürünün talebi fazla olursa o ürünün fiyatı yüksek olur. Talep edilmeyen ürünün fiyatı düşük olur. Çünkü bizler firma sahipleri olarak işletmelerimizi devam ettirebilmek için maliyetlerimizi karşılamak zorundayız. Yaz aylarındaki kanatın yüksek fiyat arz etmesi, şimdi kışa dönmesi, okulların açılması, insanların evlerine dönmesi kanat tüketimini azaltmıştır. Dolayısıyla fiyatlar da düşmüştür. Fabrika çıkışları olarak 2530 liraları bulmuştu ama piyasada bazı noktalarda 4045 lirayı gözlemliyorduk. Şu anda 2526 liraya inmiş durumda. Ormanlara giriş çıkışların yasaklanması piknik olayını zayıflattı. Kanat fiyatının düşmesinde bunun da etkisi var” diye konuştu.

“Göğüs fiyatları yüksek olur”
Fiyatı düşen tavuk kanadının aksine tavuk göğsüne rağbetin artmasıyla fiyatının artacağını belirten Aksoy, “Şimdi göğüs fiyatları yüksek olur. Çünkü okulların, restoranların açılması, dönercilerin açılması bu talebi karşılar. Bir ürünün fiyatı yüksek olur, diğer ürünlerin fiyatları düşük olur. Şu anda but fiyatları çok düşük. Fabrika çıkışları 10 lira. Marketlerde 1314 liraya alınabilir ama buta talep yok. İnsanlarımız tüketim yaparken bilinçli olmaları gerekiyor ki aynı besini, aynı proteini daha ucuza mal edebilsinler” dedi.

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