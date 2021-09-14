Yarım milyon yavru balık gölle buluşturuluyor

Bolu’da, geçtiğimiz yıl yapılan balık sağımı sonrası büyütülen yarım milyon sazan balığı yavrusu kentin farklı noktalarındaki göl ve göletlere bırakılmaya başlandı.

Bolu’da, Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda geçtiğimiz Haziran ayında yapılan balık sağımı sonrası büyütülen 500 bin sazan balığı yavrusu “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında kentin 26 farklı noktasındaki göl ve göletlere bırakılmaya başlandı. Proje kapsamında geçtiğimiz günlerde Yeniçağa Göleti’ne 50 bin adet, Bürnük Köyü Şirinyazı Göleti’ne ise 30 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım Müdürü İzzet Murat, “DSİ Müdürlüğü’müzden devraldığımız istasyonumuzda arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde ilk yavrularımızı büyütmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlığımız su kaynaklarımızda sürdürülebilir canlı hayatı sağlamanın yanında vatandaşlarımıza da balık gibi kaliteli bir protein alternatifi sunma gayreti ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bolu merkez ve ilçelerinde 26 farklı lokasyona yaklaşık 500 bin adet sazan balığı yavrusu bırakılacak” dedi.

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