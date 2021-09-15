Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili olurken, görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağış etkili oldu. Yağmur ve sis nedeniyle bölgede ulaşım yavaşladı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Öğle saatlerinde sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-09-15 10:22:59



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