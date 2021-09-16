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Bolu'da aracın çarptığı yavru ayı öldü

DHA

Bolu'da aracın çarptığı yavru ayı öldü


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde yavru ayı, araç çarpması sonucu öldü.
Yeniçağa ile Gerede ilçeleri arasındaki D-100 yolunda, otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Çetin, yol kenarında yavru ayının yattığını gördü. Çetin, aracını yol kenarına park ederek, ayıya yaklaşınca yaralı olduğunu fark etti. Durum, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bu sırada diğer sürücüler de yol kenarında durdu. Yavru ayı, bu sırada öldü. Araç çarpması sonucu ağır yaralandığı belirlenen yavru ayı, doğal yem olması için ekipler tarafından orman alanına götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Yeniçağa Murat KÜÇÜK
2021-09-16 13:56:54

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