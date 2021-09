Bolu’da, bir aracın çarpması neticesi yol kenarında yaralı haldeyken bulunan yavru ayı telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Çetin, yol kenarında yavru bir ayının yattığını gördü. Aracını ayıya yakın bir yere park eden Çetin, yanına gittiği ayının yaralı olduğunu gördü. Can çekişen ayının kurtarılması için durum Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Yaralı yavru ayının can çekiştiği anlarda yol kenarında duran diğer sürücüler de cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Yol kenarında bir süre can çekişen yavru ayı daha sonra hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tespit edilen yavru ayı, doğal yem olması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alana götürüldü.

