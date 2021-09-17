Bilgisayarında çocuk pornosu yakalanan imar müdürüne 2 yıl 9 ay hapis Bolu Belediyesinde görev yapan imar müdürünün işine son verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgisayarında çocuk pornosu yakalanan imar müdürüne 2 yıl 9 ay hapis Bolu Belediyesinde görev yapan imar müdürünün işine son verildi

İHA

Bilgisayarında çocuk pornosu yakalanan imar müdürüne 2 yıl 9 ay hapis Bolu Belediyesinde görev yapan imar müdürünün işine son verildi

Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Özen, bilgisayarında tespit edilen çocuk pornoları sebebiyle tutuksuz yargılandığı davada 2 yıl 9 ay hapis cezası ile 5 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Özen’in cezasının ardından belediyedeki işine son verildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisine ait bilgisayarına suç teşkil eden cinsel içerikli videolar indirdiğini tespit ettiği Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Özen hakkında geçtiğimiz yıl ekim ayında inceleme başlattı. 6 yıldır Bolu Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Özen’in evinde ve belediyedeki makam odasında bulunan bilgisayarlarında inceleme yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgisayarı incelenen Özen’in bilgisayarında çok sayıda uygunsuz videoya rastlandığı iddia edildi. Özen, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri bulundurma' suçlamasıyla Özen hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özen’in cezaevinde bulunduğu süre içerisinde sanığın avukatlarının 'suçun değişme ihtimali' yönündeki itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşine de son verildi
Bolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan Mehmet Özen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada yaptığı savunmada suçlamaları reddeden Özen, beraatını talep etti. Özen’in savunmasının ardından mahkeme heyeti, eldeki delil durumu nedeniyle suçun işlenmiş olduğuna kanaat getirerek, Mehmet Özen'in 2 yıl 9 ay hapis cezası ve 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararın Bolu Belediyesi’ne tebliğ edilmesinin ardından Özen'in memurluk görevine de son verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski imar müdürüne müstehcen çocuk görüntülerinden 2 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Eski imar müdürüne müstehcen çocuk görüntülerinden 2 ...
Yaralı haldeyken bulunan yavru ayı telef oldu
YEREL HABERLER Yaralı haldeyken bulunan yavru ayı telef oldu
Bolu'da aracın çarptığı yavru ayı öldü
YEREL HABERLER Bolu'da aracın çarptığı yavru ayı öldü
Çocuklara mobil tırda trafik eğitimi
YEREL HABERLER Çocuklara mobil tırda trafik eğitimi
Koku şikayeti yapılan eve savcılık kararıyla girip, 50 kediyi vinçle çıkardılar
YEREL HABERLER Koku şikayeti yapılan eve savcılık kararıyla girip, ...
Polislere kapıyı açmayan kadının evindeki kokuların sebebi ortaya çıktı Savcılık izniyle girilen evden 50 kedi çıkarıldı
YEREL HABERLER Polislere kapıyı açmayan kadının evindeki kokuların ...
Highway AVM çalışanlarının yüzde 98’i aşılandı
YEREL HABERLER Highway AVM çalışanlarının yüzde 98’i aşılandı
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
Bolu Dağı’nda yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.