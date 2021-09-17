Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapılar yıkıldı

Bolu’da, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde izinsiz yapılan ve müsadere kararı verilen kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı.

Bolu’da, Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan ve daha önce yasal işlem uygulanan kaçak yapılarla ilgili dava açıldı. Kaçak yapılarla ilgili yargılama sonunda mahkeme tarafından müsadere kararı verildi.

Verilen yargı kararları neticesinde kaçak yapılar müsadere edilerek daha önce de belirlenen tarihte iş makineleriyle yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından bundan sonra da ormanlık alanlarda kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.