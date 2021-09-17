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Demokrat Parti’de il başkanlığına atama toplu istifa getirdi Demokrat Parti Eski İl Başkanı Adem Gümüş: “Demokrat Parti olarak Türkiye’de bittiğimizi anladım”

İHA

Bolu'da Demokrat Parti üyesi 60 kişi, il kongrelerinin süresiz olarak ertelenerek başkanın atama yoluyla gerçeklemesi üzerine toplu halde istifa etti. Eski İl Başkanı Adem Gümüş, istifaların il genelinde devam edeceğini söyledi.

Demokrat Parti’de il başkanlığına atama toplu istifa getirdi Demokrat Parti Eski İl Başkanı Adem Gümüş: “Demokrat Parti olarak Türkiye’de bittiğimizi anladım”

Bolu’da Demokrat Parti üyesi 60 kişi, il kongrelerinin süresiz olarak ertelenerek başkanın atama yoluyla gerçeklemesi üzerine toplu halde istifa etti. Eski İl Başkanı Adem Gümüş, istifaların il genelinde devam edeceğini söyledi.
Bolu’da, Demokrat Parti İl Başkanlığı Şubat ayında kongre yapma kararı aldı. Alınan kararın ilçe seçim kuluna sunulmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Bolu’ya gelerek kongreyi süresiz olarak erteletti. Kongrenin süresiz olarak ertelendiğini ve il başkanının atama yoluyla yapılacağını öğrenen eski İl Başkanı Adem Gümüş ve partililer duruma tepki gösterdi. Konuyu parti genel merkezine taşıyan ancak bir çözüm bulamayan Gümüş ve beraberindeki 60 kişi istifa etme kararı aldı.

“Genel başkan telefonlarımıza cevap vermedi”
Gümüş, “Biz 23 ay evvel il başkanımız ve yönetim kurulumuzun süresi dolduğu için kongre kararı aldık ve ilçe seçim kurulu hakimliğine bildirdik. Bir iki kişi devreye girerek Ankara’da Genel Başkan Yardımcısı olarak geçinen Murat isimli bir zat Bolu’ya geldi. Bu kişi Bolu’da 3 kişiyle irtibata geçti. İl başkanlığımızın almış olduğu kararı, seçim kuruluna bildirmiş olduğu kongre kararını süresiz olarak ertelettiler. Murat isimli Genel Başkan Yardımcısı geçinen şahıs partiyle alakası olmayan kişiyi maalesef burada atanmasını istedi. Bu atamayı yaptı. Bunun üzerine genel başkanı aradık. Genel başkan telefonlarımıza cevap vermedi” dedi.

“Bittiğimizi o gün anladım”
Partisinin genel merkezinde teşkilat başkanlığının olmamasını eleştiren Gümüş, “Her partinin teşkilat başkanı olur. Bittiğimizi o gün anladım ben. Demokrat Partisi olarak bizim Türkiye’de bittiğimizi orada anladım. Genel merkezde teşkilat başkanımız yokmuş. Eğer bizim genel başkanımız olsaydı bizim genel merkezimiz olsaydı, genel merkezde teşkilat başkanımız olurdu. Şu an Demokrat Parti genel merkezinde teşkilat başkanı yok. Hiçbir partide böyle bir şey yoktur. Eğer bir genel merkezde genel idare kurulu yoksa, teşkilat başkanı yoksa o parti bitmiştir” şeklinde konuştu.

"İstifalar sürecek”
İstifaların ilçelerde de süreceğini söyleyen Gümüş, “Ben soğudum. Arkadaşlarımızın da isyanını gördüm. Ben de bugün grupla birlikte istifa etme kararını üzüntüyle aldık. Şuan istifa eden 60 kişi civarında. Bu istifalar devam edecek. Sadece Bolu merkeziyle kalmayacağız bütün ilçelerimizi gezip Demokrat Parti olarak hak etmediğimiz böyle bir olayı yaşamamak için ilçelerde de istifalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Gültekin bey parti etiketimizle seçilmiş bir milletvekilidir. Parlamentoda devam etsin. Ama tabanda biz artık amacımız olmayan inancın etrafında olmama kararını bugün aldık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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