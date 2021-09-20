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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - İstanbulspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - İstanbulspor: 1

TFF 1. Lig’in 6’ıncı haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Bolusporİstanbulspor karşılaşması 11’lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar
1. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kassongo’nun şutunda top kalecide kaldı.
39. dakikada Boluspor atağında, ceza sahası içinde Abdurrahim'in pasında topla buluşan Gregu'nun müsait pozisyondaki vuruşunda top kaleciden döndü.
53. dakikada Selmani’nin ceza sahası içindeki oyuncuya gönderdiği topu kapan Ethemi’nin pasında topla buluşan Kağan Miray Bağış’ın şutunda top ağlara gitti. 01
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bregu’nun sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.
75. dakikada Boluspor atağında sağ kanattan ceza sahası içine gönderilen ortada topa yükselen Marshal’ın kafa şutunda top direkten auta çıktı.
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marshal’ın şutunda top ağlara gitti. 11

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Yasin Kol xx, Kemal Elmas xx, Ali Can Alp xx
Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Zahir Çınar xx Ali Keten xx, Eray Ataseven xx (Talha Erdoğan dk. 90+2), Bregu xx (Novak dk. 78 xx), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xxx (Marshal dk. 66 xxx), Kassongo xxx
Yedekler: Ömer Alıcı, Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Emin Bayram, Erkam Reşmen, Tugay Kaçar, Arda Köksal,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Emrecan Uzunhan xx, Etoga xx, Ali Yaşar xx, Cajic xx (Rroca dk. 63 xx), Muammer Sarıkaya xx (Erdem Seçgin dk. 57 xx), Melih Kabasakal xx, İbrahim Yılmaz xx, Ethemi xx, Kağan Miray Bağış xxx (Ferhat Yazgan 75 xx)
Yedekler: Ljubic, Atakan Gündüz, Ologo, Berkay Görmez, Yusuf Ali Özer, Kaan Gültekin, Caner Öztürk
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Goller: Kağan Miray Bağış (dk. 53) (İstanbulspor), Marshal (dk. 89) (Boluspor)
Kırmızı Kart: Ethemi (dk. 76) (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: Alican Özyürek, Ali Keten, Kassongo (Boluspor), İbrahim Yılmaz, Alperen Uysal (İstanbulspor)

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