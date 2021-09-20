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Boluspor - İstanbulspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Çok kötü bir gol yedik” İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç: “Buraya kazanmak için gelmiştik”

İHA

Boluspor - İstanbulspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Çok kötü bir gol yedik” İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç: “Buraya kazanmak için gelmiştik”

TFF 1. Lig’in 6’ıncı haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Bolusporİstanbulspor karşılaşması 11’lik beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, sürprizlere açık bir lig olduğunu, maçtan önce bu ligde favori diye bir şeyin olmadığını belirterek, “Farklı değerlendirmeler olabilir maçla ilgili. Kazanılan kazanılan 1 puan mı, kaybedilen 2 puan mı? Maçın geneline bakarsak, 15’inci saniyede gol pozisyonumuz oldu. İki takımın da kontrollü oynadığı bir ilk yarı oldu. İki takımın da gol pozisyonları var. Ama ikinci yarıya tamamen hakim bir Boluspor vardı sahada. Çok kötü bir gol yedik. Yemememiz lazımdı. Herkesin herkesi yenebildiği bir lig. Sürprizlere açık bir lig. Maçtan önce bu ligde favori diye bir şey yok. Maçlar sahada kazanılıyor. Her maç zor. 8 günde 3 maça çıktık. Üçüncü maçı da aynı 11 ile oynadık. Sıkışık bir periyot ama bunların hepsine hazırlıklı olmak lazım. Bunların hepsiyle başa çıkmak lazım” şeklinde konuştu.

İstanbulspor cephesi
İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç ise, iyi bir maç oynadıklarını belirterek, “İyi hazırlanmıştık. Buraya galibiyet için gelmiştik fakat 1 puan ile dönüyoruz. Yediğimiz golde kesinlikle ofsayt olduğunu düşünüyoruz. Defalarca izledik. Bir de oyun 10 iken Kağan Miray'a yapılan bir hamle var. Onun da penaltı olduğunu kesinlikle burada herkes söylüyor. Herhalde Yasin Kol hoca göremedi penaltıyı. Bundan sonraki maçlarda hakem arkadaşlarımız daha dikkatli olabilirler. Oyunun güzelliği gidiyor. Burada emek veriliyor. Herkes için konuşuyoruz kendimiz için konuşmuyoruz. Herkes için bu eşit şartlar olsun. Baskı altına girilmesin” dedi.

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