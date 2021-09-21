Bolu Dağı geçişinde sis ve yağış

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili olurken, görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Yolda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağış etkili oldu. Yağmur ve sis nedeniyle bölgede ulaşım aksadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Bölgede öğle saatlerinden sonra sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-09-21 11:39:33



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