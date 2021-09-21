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Bolu Dağı geçişinde sis ve yağış (2) 

DHA

Bolu Dağı geçişinde sis ve yağış (2) 


TIR, BETON BARİYERİN ÜZERİNE ÇIKTI
Bolu Dağı geçişinde, yoğun sisin etkili olduğu D-100 yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüjde bulunan beton bariyerin üzerine çıktı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, D-100 yolu Bolu Dağı geçişinin Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde giden Lütfi Mercimek'in kullandığı 31 AAZ 75 plakalı TIR, sis ve yağmur nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü yolda kontrolden çıkarak, refüjdeki beton bariyerin üzerine çıktı. Kazada yaralanan olmazken TIR, 1 metre yüksekliğindeki bariyerlerin üzerinde kaldı. Kazanın ardından çevreye saçılan bariyer ve tabela parçaları, çevredekiler tarafından toplandı. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatılırken, ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlandı.Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-09-21 11:55:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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